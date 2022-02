Santa Maria Cilento-Trapani 2-2, Maggio e Tandara per la rimonta

Non arriva ancora la prima vittoria del 2022, ma il punto conquistato dal Santa Maria Cilento con il Trapani ha un sapore molto bello. La formazione giallorossa del tecnico Nicoletti ha un inizio choc e si ritrova sotto di due reti già nella prima frazione. La prima arriva al 16’ quando Coulibaly tocca la sfera con le mani e favorisce l'assegnazione del penalty che De Felice realizza spiazzando Grieco; la seconda arriva poco dopo la mezzora con Santarpia che di testa, sugli sviluppi di un corner beffa ancora l'estremo di casa.

Nella ripresa il Santa Maria accorcia al 7’ con il bomber Maggio con una bella rete che ridà speranze alla rimonta che si concretizza al 29’ con una conclusione precisa di Tandara che beffa Cultraro. I giallorossi ci credono fino al termine ma non riescono a operare il sorpasso e devono accontentarsi del pareggio. Mercoledì saranno di nuovo in campo per il recupero con il San Luca.