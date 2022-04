Santa Maria Cilento: trasferta amara a Licata, i siciliani si impongono 1-0

Ancora una volta la terra siciliana si rivela avara per i colori giallorossi del Santa Maria Cilento, che torna a mani vuote dalla trasferta di Licata, nonostante gli uomini di Nicoletti, abbiano giocato una buona prova e soprattutto nel primo tempo hanno creato le occasioni migliori, ma proprio quando la partita sembrava in pieno controllo al minuto 38' è arrivato il vantaggio degli isolani con Samake, che trova l'angolo basso della porta difesa da Grieco. La reazione non manca da parte dei cilentani ma non sortisce gli effetti sperati. Nella ripresa i giallorossi provano con insistenza a cercare il pareggio e l'occasione più grossa capita a Gabionetta al 39' quando colpisce la traversa , ma rischia di subire anche il raddoppio, il risultato però non cambia e il Licata si porta a casa i tre punti. Il Santa Maria tornerà in campo mercoledì nel recupero sul campo del Troina.