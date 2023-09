Santa Maria Cilento trasferta a Barletta, Ferullo: «Sono fiducioso»

Il Santa Maria Cilento nella seconda di campionato di serie D trova sulla sua strada il Barletta, entrambe arrivano all'appuntamento dopo aver rimediato una sconfitta nella gara inagurale.

Il Barletta sul campo di una pretendente alla serie C la Paganese, per questo è vogliosa di riscattarsi per non lasciare altro terreno alle aversarie.

A presentare la gara il tecnico dei cilentani Osvaldo Ferullo, il quale è apparso sereno e fiducioso: " Troveremo sicuramente un ambiente caldo con tanti tifosi oltre a una squadra che dispone di una rosa di primissimo piano per ambire a posizioni di vertice.

I miei ragazzi in questa settimana hanno preparato il confronto con la massima concentrazione per cercare di evitare gli errori che ci sono costati caro nel match precedente. Abbiamo analizzato il tutto nei minimi dettagli per presentarci al cospetto di un forte Barletta al meglio, provando sul campo ad avere una mentalità costruttiva per ottenere il massimo. Vedo la squadra in crescita". Per il tecnico dei giallorossi di Castellabate buone notizie si svuota l'infermeria, inafatti, resta out solo Nunziante che ritroverà il gruppo la prossima settimana. La gara Barletta -Santa Maria Cilento si gioca al "Putilli" di Brindisi con inizio alle ore 16 arbitra Iurino di Venosa.