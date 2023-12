Santa Maria Cilento trasferta proibitiva a Nardò contro la seconda forza del girone

Il Santa Maria Cilento che non vince da oltre un mese e mezzo e che arriva da tre pareggi consecutivi trova sulla sua strada una corazzata come il Nardò che ha inanellato una serie utile e prova a tenere il passo della capolista Team Altamura.

Per i giallorossi sulla carta la sfida si presenta proibitiva, ma le ultime prestazioni hanno fatto dire al tecnico Antonio Rogazzo, che la squadra è in crescita anche se manca la vittoria che potrebbe aiutare il gruppo a fare meglio e proseguire nella risalita. Al momento i cilentani sono con 15 punti in piena zona playout.

Anche sul campo del Nardò sarà confermato il 4-3-3 con Maiese, Tedesco e Catalano nel tridente. La gara si gioca a Matino (Lecce) con inizio alle ore 14.30 dirige Colelli di Ostia Lido.