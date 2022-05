Santa Maria Cilento trasferta a San Luca per migliorare la classifica

Il Santa Maria Cilento, dopo lo stop forzato del turno infrasettimanale quando il Biancavilla, ormai retrocesso, ha deciso di rinunciare alla trasferta a Castellabate, regalando di fatto senza sforzi ai giallorossi cilentani i tre punti che hanno fatto consolidare la posizione di centro classifica, mantenendo lontana dalla zona minata.

La squadra così domani torna nuovamente in campo e lo fa nella trasferta calabrese sul campo del San Luca, che con 40 punti, è vicina alla salvezza. Per questa gara il tecnico Angelo Nicoletti, deve rinunciare ancora all'attaccante Cunzi, squalificato, per il resto ha tutti a disposizione e anche contro i calabresi proporrà il 4-3-3. Si gioca al Corrado Alvaro di San Luca e dirige Selvatici di Rovigo. Si inizia alle ore 16.