L'ultima uscita dell'anno solare per il Santa Maria Cilento, in programma domani contro i siciliani dl Troina non va in scena. La decisione del rinvio del match è arrivata nell'immediata vigilia e l'ha disposto il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dalla società siciliana del Troina, tenuto conto del protocollo predisposto dall'ASL competente e delle indicazioni provenienti dalla Autorità sanitarie, e considerando che il numero dei calciatori positivi accertati è superiore a cinque, per cui ha disposto il rinvio del match in pogramma domani alle ore 14.30 a data da destinarsi. Per il Santa Maria Cilento una mezza beffa considerato che i giallorossi cilentani speravano di chiudere l'anno con il secondo posto in tasca.

