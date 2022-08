Santa Maria Cilento, arriva il difensore under Lampo

Ancora un innesto in casa Santa Maria Cilento: è stato ingaggiato il giovane difensore Gabriele Lampo, 18 anni, che nella scorsa stagione ha iniziato con la formazione dell'eccellenza piemontese del Savio Asti, per poi concluderla in serie D con il Gravina nel girone H. Il neo giallorosso è cresciuto nei settori giovanili del Brescia e della Reggiana.

Dopo la firma con il sodalizio del presidente Tavassi, e la foto di rito con i colori del club cilentano, ha cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni a Polla, dove la squadra del tecnico Di Gaetano, sta svolgendo la seconda settimana di preparazione. E per oggi è previsto un test con la locale formazione della Pollese che milita in seconda categoria.