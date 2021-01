Dopo l'inatteso ko sul campo del fanalino Rende, il Santa Maria Cilento getta letteralmete alle ortiche una vittoria che sembrava ormai essere cosa fatta. I giallorossi di Gianluca Esposito, fanno una partenza sprint e dopo 120 secondi passano in vantaggio il bomber Maggio, serve Tandara che batte con precisione a rete.

Il match prosegue sotto una pioggia e un vento che condiziona non poco il gioco dei padroni di casa. Nella prima frazione da registrare una rete annullata a Ragosta per off side, poi una conclusione pericolosa di Mannoni, mentre prima del doppio fischio Tandara va vicino a raddoppio ma nell'occasioe non è preciso. Poi il Ragusa resta in dieci perchè Schisciano, incappa nella seconda ammonizione e lascia i compagni in inferiorità per tutta la ripresa. Nella seconda frazione il Santa Maria trova il raddoppio sempre con Tandara, bravo a trasformare un assist di Maio.

Al 16' un fallo di Pastore in area costa il penalty che viene trasformato da Mannoni che subito dopo viene espulso e il Marina di Ragusa resta in 9. Poco dopo la mezzora Capozzoli, si guadagna a sua volta un calcio di rigore che viene trasformato dal cannoniere Maggio. Il doppio vantaggio non demoralizza i ragazzi di Utro che al 39' con Pietrangeli, tornano in partita. Il Santa Maria sbaglia il 4-2 con Maggio, e al 45' arriva la beffa errore della difesa giallorossa e Pietrangeli ringrazia firmando il definitivo 3-3 che lascia l'amaro in bocca ai cilentani costretti a rallentare la loro corsa in zona alta.

