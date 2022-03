Santa Maria Cilento, poker al San Luca

Dopo aver atteso tre lunghi mesi il Santa Maria Cilento, torna a festeggiare una vittoria e lo fa calando un poker nel recupero casalingo con il San Luca. Una gara intensa e ricca di reti. Parte a a razzo la formazione cilentana che dopo aver preso il possesso della metà campo del San Luca, al 26' passa in vantaggio con Cunzi, il quale dopo undici minuti trova anche la rete del raddoppio. Neanche il tempo di festeggiare che il San Luca accorcia con Godano, il quale nel primo minuto di recupero riporta in parità le sorti della sfida. Nella ripresa parte meglio il San Luca, che però, non concretizza, cosa che fa il Santa Maria e al 13' Tandara, di testa finalizza una bella combinazione Maio-Cunzi. Il San Luca prova a riportarsi in parità e al 44' reclama la rete su una respinta sulla linea del portiere Grieco, ma invece del pareggio arriva la quarta rete dei padroni di casa con Oviszach, il quale con un tiro a giro firma il 4-2 finale che fa salire il Santa Maria a 34 punti e l'allonatana dalla zona minata e domenica si va a Cittanova.