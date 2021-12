Santa Maria Cilento in uscita Boregs e Emmaanouil

Il Santa Maria Cilento, dopo la pausa forzata legata alla positività di alcuni suoi calciatori ha ripreso la preparazione in vista della ripresa del campionato che per i giallorossi, coinciderà con il derby con i cugini della Gelbison, proprio nell'ultimo giorno di mercato il club di Castellbate, fa registrare due voci in uscita: il centrocampista Vasilios Emmanouil, 28 anni, che si è accasata al Giugliano, capolista del girone G, e il trequartista Leite Borges, 26 anni, che si è trasferito all'Anbrosiana, compagine sempre di serie D inserita nel girone C. Lo ha annunciato il club cilentano del presdente Francesco Tavassi.