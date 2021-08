Il Santa Maria Cilento riparte: venerdì showdown davanti ai tifosi

Per il Santa Maria Cilento la stagione che vedrà i giallorossi per il secondo anno consecutivo ai nastri di partenza della serie D di fatto è già avviata con le visite mediche ai calciatori e i test a tutti protagonisti che daranno vita alla nuova stagione che parte con la preparazione che si svolge per la prima parte sul campo amcio del Carrano per poi spostarsi dopo ferragosto nel Vallo di Diano a Polla, dove gli uomini del presidente Tavassi rimarranno fino a domenica 29 agosto.

Intanto è tempo di presentazione e venerdì a Castellabate a partire dalle ore 18.30 presso la Villa Materazzo, saranno illustrate le principali novità della nuova annata calcististica e nell'occasione saranno presentati l'allenatore Angelo Nicoletti e il direttore sportivo Antonio Amodio, entrambi nuovi volti del club giallorosso.