Santa Maria Cilento-Vibonese 3-0: doppietta di Tandara

Il Santa Maria Cilento ritorna alla vittoria e lo fa in modo largo a spese della Vibonese e blinda la permanenza in quarta serie. La netta affermazione dei giallorossi costringe la formazione calabrese ad uscire dalla zona playoff, mentre spinge gli uomini del presidente Tavassi, verso l'obiettivo indicato alla vigilia quello della salvezza.

La formazione del tecnico Di Gaetano, scende in campo determinata a condurre in porto l'intera posta e fin dai primi minuti con De Marco si rende pericolosa, il quale al 18' si rende protagonista di un'altra azione insidiosa ma la sua conclusione finisce alta. Il vantaggio arriva al 35' quando Johnson dopo essersi liberato di un avversario serve Tandara, il quale lascia partire un tiro perfetto che trafigge Rendic, e sulll'1-0 si va al riposo.

Nella ripresa la Vibonese prova a riequilibrare il match e ci va vicino con Szymanoswki, provvidenziale l'intervent di Ferrigno. Poi i calbaresi protestano per la rete annullata a Politi per posizione di fuorigioco. Al 35' arriva il raddoppio dei cilentani e l'azione si sviluppa sempre sull'asse Johnoson- Tandara con quest'utimo che piazza il tap-in vincente che vale il 2-0. Proprio allo scadere arriva anche la terza rete con De Marco, imbeccato da Tandara che si trasforma in uomo assit e il triplice fischio sancisce la vittoria del Santa Maria che si porta a quota 42 e consolida la posizione di centro classifica. E domenica rende visita al Catania che all'andata uscì battuta dal Carrano per l'unico passo falso della squdra etnea promossa in serie C con largo anticipo. L'intero incasso della gara odierna è stato devoluto all'AIRC.