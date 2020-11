Il Santa Maria Cilento continua la sua striscia positiva e ottiene la seconda vittoria consecutiva bissando il 2-0 ottenuto in trasferta con il Paternò. I giallorossi piegano con una rete per tempo il fanalino Roccella ancora fermo al palo con zero punti. La squadra di Gianluca Esposito, liquida la pratica con una rete per tempo: alla marcatura giunta dopo 10 minuti della prima frazione a firma di Tandara, sugli sviluppi di un corner, ha fatto seguito nel primo minuto della ripresa quella dello stesso Tandara che ha firmato la doppietta. Poi c'è stata la reazione della formazione calabrese che ha provato ad accorciare e in paio di occasioni c'è andata vicino, dapprima con una traversa e poi con l'argentino Lazzarini, che ha sfiorato il palo, ma nel recupero i cilentani in due circostanze hanno mancato il tris, con Romano e Maggio. Con questo successo il Santa Maria si porta a quota 11 a meno due dal terzetto che guida la classifica con 13 punti. E domenica tarsferta sul campo del San Luca che segue a quota 10.

