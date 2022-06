Santa Maria Cilento vince la classifica Giovani D valore e incassa 25mila euro

Il Santa Maria Cilento, si conferma tra le più belle realtà della quarta serie nella valorizzazione dei giovani calciatori e dopo la piazza d'onore centrata nella passata stagione quella dell'esordio tra i dilettanti nazionali del club caro al presidente Francesco Tavassi, ecco che in questa stagione appena conclusa il sodalizio giallorosso di Castellabate nella speciale classifica promossa dal Dipartimento Interregionale ha centrato il gradino più alto con 1104 punti assicurandosi anche l'importante premio in denaro di 25mila euro che spetta alla prima classificata.Grande soddisfazione in casa Santa Maria, per questo riconoscimento che premia il lavoro che il club porta avanti da sempre di puntare su giovani leve che senza timore vengono impiegate nella squadra che partecipa alla serie D. Da segnalare anche il buon risultato ottenuto dalla Cavese che dopo aver visto sfuggire la promozione diretta per mano di una cilentana anche nella classifica " Giovani D Valore" ha dovuto accontentarsi del secondo posto con 898 punti ma che valgono 15mila euro per le casse dei metelliani. Nel giorne H bene Sorrento e Nola rispettivamente seconda e terza a quest'ultima vanno 10mila euro.