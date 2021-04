Santa Maria Cilento, prima vittoria nel ritorno: 3-2 al San Luca

Il Santa Maria Cilento dopo aver inseguito la vittoria in questo girone di ritorno la riesce a centrare nel turno pre pasquale a spese del San Luca di Cozza. I Giallorossi del trainer Gianluca Esposito, sono scesi in campo determinati a sbloccarsi e dopo 13' con il talentuoso Capozzoli ha sbloccato il risultato. Dopo solo 3' è arrivato il raddoppio firmato dal bomber Maggio al suo 13esimo sigillo stagionale. Solo altri 180 secondi e il San Luca riapre i giochi con Romero, che accorcia le distanze .

Al 38' il Santa Maria sigla il tris con De Gregorio, e sul 3-1 si va al riposo. Nella ripresa i due tecnici operano diversi cambi e al 41' la formazione calabrese riapre la contesa con la marcatura di Marchionna. Poi non accade più nulla e il Santa Maria può brindare al successo e in clasifica si porta a quoata 32 e alla ripresa trasferta sul campo del Dattilo che affianca proprio i cilentani in classifica.