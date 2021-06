Santa Maria Cilento, vittoria col Sant'Agata 2-0

Immediato riscatto per il Santa Maria Cilento che dopo aver lasciato i tre punti sul campo del Marina di Ragusa, si riscatta e nell'ultimo dei quattro recuperi che l'hanno interessata piega (2-0) con una rete per tempo il Città Sant'Agata, e fa rimanere apertissima la lotta per la retrocessione diretta che riguarda da vicino proprio i due team siciliani affrontati in sequenza dai giallorossi di Gianluca Esposito. Una vittoria limpida per il Santa Maria che ha preso corpo al 24' della prima frazione quando Maio, ha sbloccato il match, e ha trovato il suo epilogo quasi al tramonto della contesa quando il bomber Domenico Maggio, ha firmato il raddoppio e il suo 18esimo sigillo stagionale. Con questa vittoria la formazione cilentana del presidente Tavassi, sale a quota 41 e si colloca al centro della graduatoria ed aggancia il Biancavilla, che sarà la prossima avversaria domenica in occasione della terz'ultima di campionato.