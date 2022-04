Santa Maria Cilento vittoria di misura: 2-1 con il Giarre

Il Santa Maria Cilento ritrova la vittoria e lo fa nella gara casalinga con il Giarre. I giallorossi, hanno ottenuto i tre punti con una prestazione fatta di sacrificio e carattere alla luce dell'inferiorità numerica per oltre un tempo dopo l'espulsione rimediata al 40' della prima frazione dall'attaccante Cunzi. Nell'occasione la formazione cilentana si è presentata in campo con la nuova maglia completamente rossa per celebrare i 90 anni del club di Castellabate. La gara si sblocca subito, al minuto 8 Cunzi, viene atterrato in area, il conseguente rigore viene trasformato dal bomber Maggio, al suo 15esimo gol stagionale. Al minuto 24 arriva il raddoppio, lo firma Cunzi. Al 27' ancora Santa Maria con l'azione Todisco-Tandara, respinta in due tempi dal portiere isolano. Al 40' arriva l'espulsione di Cunzi, che costringe i cilentani a giocare in 10 per il resto del match. Nella ripresa al 3' Agudiak riapre la partita con la rete che porta il Giarre sotto di una sola marcatura. Al 24' ci prova Cannavò di testa, ma Grieco si oppone con un ottimo intervento. Al 36' ancora Agudiak si rende pericoloso. Poi al 41' Cocimano, fa venire i brividi a Grieco, con la palla che sfiora l'incrocio. Il Santa Maria Cilento, resiste agli assalti finali e si porta a casa tre punti che la fanno salire a 42 punti e nel prossimo match del 24 aprile si reca sul campo del Licata.