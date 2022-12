Santa Maria Cilento vittoria di prestigio con il Catania. Per gli etnei primo ko stagionale

Il Santa Maria Cilento torna alla vittoria e lo fa nella gara più prestigiosa e contro la corazzata del girone meridionale: il Catania, che finora non aveva conosciuto ostacoli e nella casella delle sconfitte non presentava macchie, ma dopo la gara al Carrano di Castellabate, vede interrompersi la sua imbattibilità.

Per i giallorossi del presidente Tavassi, una vittoria non solo di prestigio ma soprattutto utile per la classifica che di certo non sta arridendo alla suadra cilentana.

Nella prima frazione dopo alcuni tentativi da una parte e dall'altra al 36' Bonanno, di testa imbeccato da Catalano, supera l'incerto Bethers e porta in avanti il Santa Maria, ma alla squadra isolana bastano solo tre minuti per ristabilire l'equilibrio: sugli sviluppi di un corner Palermo trova il varco giusto e supera Grieco per l'1-1 con cui si va al riposo nonostante un tentativo nel finale di Catalano, finito di poco al lato.

Nella ripresa al 25' il Santa Maria rischia l'autogol in seguito ad passaggio arretrato di Morlando che quasi beffa Grieco, ma la sfera termina fuori. Pericolo sventato e poco dopo la mezzora c'è il sorpasso dei giallorossi che passano con il solito Tandara, abile ad arpionare un cross di Catalano, e da terra piazza il tocco vincente. È la rete che decide il match e regala tre punti pesanti al Santa Maria che con una partita da recuperare torna a sperare di uscire dalla zona minata, mentre per il Catania arriva il primo ko ma il primato resta sempre saldamente nelle sue mani con 10 punti di vantaggio su Locri e Lamezia non andate oltre il pareggio.