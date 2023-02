Santa Maria Cilento-Lamezia 3-2, vittoria in rimonta

Partita ricca di reti e di emozioni quella andata in scena al Carrano di Castellabate tra il Santa Maria Cilento e il Lamezia. Prima frazione spumeggiante con i calabresi che passano al 12': Morana, manda la sfera sulla traversa è lesto a ribadirla in rete Terranova. La replica dei padroni di casa arriva al 19' ma la rete firmata da Tandara viene vanificata da un fuorigioco.

E' solo il preludio al pareggio che giunge al 24': De Marco, trova la deviazione vincente per il momentaneo 1-1. Al 39' ancora avanti il Lamezia: un tiro cross di Alma, finisce per superare Cannizzaro, ma quasi allo scadere della prima frazione arriva il nuovo pareggio dei cilentani: Coulibaly, di testa realizza il 2-2 con cui si va al riposo. Nella ripresa si registrano occasioni da una parte e dall'altra ma quella che segna la sfida giunge al 40' quando Mancini batte per la terza volta Mataloni e regala la vittoria al Santa Maria Cilento che sale a quota 31 collocandosi al centro della classifica, mentre il Lamezia resta a 39 e scivola al quarto posto. Domenica i cilentani vanno sul campo dell'Acireale che lotta per i playout.