Santa Maria Cilento, arriva Yeboah dall'Agropoli

Comincia a prendere corpo la nuova squadra del Santa Maria Cilento, che si appresta ad affrontare per la terza stagione consecutiva la serie D. La formazione giallorossa del presidente Francesco Tavassi, si è assicurata le prestazioni dell'attaccante ghanese David Yeboak Johnson, 28 anni, con tanta esperienza in serie D - ha vestito anche le maglie di Savoia e Gelbison - e in serie C con il Catanzaro nella stagione 2014/15.

Per l'esperto attaccante - che nell'ultimo campionato ha giocato in Eccellenza con l'Agropoli - subito foto con la sciarpa giallorossa e le prime dichiarazioni di ringraziamento verso i dirigenti che lo hanno scelto per questa stagione.