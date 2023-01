Santa Maria Cilento-Cittanova 1-0, decide Mancini in pieno recupero

Il Santa Maria Cilento si rialza subito e riprende la marcia che deve condurre alla permanenza in serie D. I giallorossi del tecnico Di Gaetano, soffrono ma alla fine riescono a condurre in porto una vittoria molto importante contro una diretta concorrente per la permanena in quarta serie come il Cittanova. Dopo un primo tempo nel quale i cilentani rischiano anche di finire sotto a tenerli a galla ci pensa il portiere Cannizzaro, che nel finale della prima frazione riesce a neutralizzare al minuto 40 un rigore calciato da Giannaula, così all'intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa parte meglio il Cittanova con una conclusione del solito Giannaula, poi ci prova con una punizione Aprile, ma l'estremo di casa non si fa sorprendere, e infine Rao, tenta una conclusione violenta ma imprecisa.

Poi entra in scena la formazione di Castellabate, che si fa notare con De Marco e Tandara in due occasioni intorno alla mezzora. La svolta arriva quasi al tramonto del match, al quinto dei 6 minuti di recupero, un preciso cross di Ferrigno viene capitalizzato in modo vncente da un colpo di testa di Mancini che buca la porta di Bruno e regala vittoria e 3 punti al Santa Maria che sale a quota 28 e consolida la posizione di centro classifica, mentre i calabresi restano fermi a 21 punti sempre impegolati in zona playout. Domenica la squadra cilentana gioca in trasferta sul capo del Canicattì che di punti ne conta 27 uno in meno dei giallorossi del tecnico Di Gaetano.