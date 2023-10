Santa Maria-Gelbison, Monticciolo: «Derby tosto da prendere con le pinze»

Per la Gelbison è tempo del primo derby in salsa cilentana con i cugini del Santa Maria. Una sfida che arriva dopo cinque giornate nelle quali i giallorossi di Castellbate non hanno ancora vinto e contano solo due punti, ma quest'aspetto non lascia tranquillo il tecnico Alessandro Monticciolo, che nella conferenza stampa dice in modo chiaro che si tratta di un match ostico: «Sarà un derby tosto da prendere con le pinze. Santa Maria è una squadra che ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato per cui non sarà semplice portare a casa i tre punti anche se noi andremo la per ottenere il massimo».

Sull'assenza del bomber Croce, fermato per una giornata di squalifica il tecnico toscano ha le idee chiare: «Non sarà variato l'assetto tattico, a prendere il posto di Croce, ci sono diverse alternative da Bubas a Croce, senza tralasciare Prinari come possibile sottopunta.

Una gara a cui i tifosi tengono ma per noi è come le altre che vale tre punti che cercheremo di condurre in porto pur sapendo che troveremo una squadra agguerrita».

Si gioca allo stadio Carrano alle 16.