Per la Polisportiva Santa Maria ancora un test di avvicinamento in vista dell'esordio in campionato che per il club di Castellabate rappresenta l'esordio assoluto in serie D. La formazione di Gianluca Esposito, dopo aver perso con i cugini di pari categoria della Gelbison, nel pomeriggio ha incrociato la Virtus Cilento, compagine di eccellenza, ed anche questa volta ha mancato l'appuntamento con la vittoria impattando a reti inviolate il confronto al termine di un match che ha visto il Santa Maria creare alcune occasioni con il romeno Tandara, in prova da qualche giorno e prossimo alla firma, per il resto anche il team avversario si è reso pericoloso in un paio di circostanze. Nella ripresa girandola di cambi ma il risultato di 0-0 non è mutato. L' inserimento del Santa Maria nel girone I è stata accolto con favore in tutto l'ambiente giallorosso che ora attende il varo del calendario previsto per sabato. © RIPRODUZIONE RISERVATA