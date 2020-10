In casa Santa Maria Cilento dopo aver dovuto rinunciare all'apporto dei tifosi nella storica prima gara in serie D sul campo amico, l'occasione per riscattarsi arriva complice l'ultimo DPCM che di fatto ha aperto sia pure parzialmente le tribune ai tifosi. E il club giallorosso del presidente Tavassi, si è adoperato per garantirne la presenza al Carrano, in occasione della prestigiosa sfida con l'Fc Messina, compagine che nel suo passato vanta anche la presenza nella massima serie, prima dialcuni fallimenti che l'hanno costretta a ripartire dal basso. Sono 180 i biglietti messi a disposizione dei tifosi di casa, e i favoriti alla corsa al tagliando sono i possessori della Fidelity Card che da diritto all'acquisto gia dal pomeriggio odierno e fino a domani al simbolico prezzo di 1 euro + il diritto di prevendita di 1.50 euro. Nella giornata di sabato spazio agli altri e in questo caso il costo del tagliando è di 10 euro più prevndita. Botteghini chiusi nella giornata di domenica quando è in programma la sfida con gli isolani del neo tecnico Pino Rigoli, subentrato a Ernesto Gabriele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA