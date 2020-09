LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polisportiva Santa Maria in attesa di conoscere questo pomeriggio il girone di cui farà parte in questo suo primo campionato di serie D, non si ferma con le operazioni di rafforzamento dell'organico da mettere a disposizione del tecnico. L'ultimo innesto in casa giallorossa è l'attaccante, 19 anni, proveniente dalla Sangiustese compagine di serie D con la quale ha giocato nella scorsa stagione totalizzando 24 presenze ed una rete.Per Romano, originario di Agropoli, si tratta di un ritorno con la formazione cilentana avendo già vestito la maglia della Polisportiva Santa Maria nel'anno della scalata in eccellenza. Intanto questo pomeriggio è in programma un altro test amichevoli con la Virtus Cilento, neo promossa in eccellenza. Si gioca al Carrano di Castellabate con inizio alle ore 15 a porte chiuse.