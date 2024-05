Sarnese, dietro-front tecnico: nuovo nome per la panchina

Sembrava tutto fatto, con tanto di imminente annuncio per l'approdo alla Sarnese del direttore sportivo Nicola Dionisio e dell'allenatore Teore Grimaldi, reduci dal sontuoso girone di ritorno disputato dalla Palmese nel girone H di Serie D. A quanto pare, però, i piani tecnici del patron granata Aniello Pappacena sono cambiati, con un ridimensionamento di budget e obiettivi per la prossima stagione.

Potrebbe esserci qualche cambiamento in primis nella stanza dei bottoni, con il vicepresidente Italo Canzolino ad assumere il ruolo di amministratore del club. La revisione del progetto tecnico passerà, stando alle indiscrezioni, anche per un nuovo obiettivo per la panchina.

Sfumato infatti Teore Grimaldi, la Sarnese potrebbe puntare su Massimo Agovino, protagonista dell'ottima annata della Paganese prima dell'improvvisa rottura che ha poi portato all'esonero da parte del club liguorino. Per la carica di direttore sportivo sarebbe al momento forte la candidatura di Giuseppe Scala, per il quale si tratterebbe di un ritorno in granata dopo le precedenti esperienze sempre alla corte di patron Aniello Pappacena.