Sarnese, si scelgono direttore sportivo e allenatore: per il ruolo di direttore generale spunta Santacroce

Un lavoro frenetico, fatto di incontri e varie riflessioni. Poi una scelta che sembra essere definitivo. Aniello Pappacenna sarebbe in procinto di definire i ruoli tecnici operativi per la sua Sarnese in vista del prossimo campionato di Serie D. Dopo numerose indiscrezioni, potrebbe esserci presto una fumata bianca.

Per la carica di direttore sportivo il nome più gettonato è quello dell'esperto Nicola Dionisio, dirigente con un lungo passato tra i professionisti e in Serie D. Nella stagione appena conclusa ha ricoperto lo stesso ruolo alla Palmese. E proprio dal club vesuviano porterebbe con sé l'allenatore Teore Grimaldi, protagonista di un girone di ritorno straordinario coi rossoneri.

Arrivato al termine del girone d'andata con la squadra ultima in condominio con il Gallipoli, mister Grimaldi ha inanellato con la Palmese un cammino impressionante, ottenendo ben 32 punti, uno in meno rispetto al Team Altamura che ha poi vinto il campionato.

Numeri importanti che avrebbero dunque convinto il patron della Sarnese a intavolare una trattativa che a questo punto attenderebbe solo l'ufficialità.

Per quanto riguarda il ruolo di direttore generale, nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione relativa a possibili contatti con Fabiano Santacroce. L'ex difensore centrale del Napoli, con un'esperienza da agente di calciatori, sarebbe il nome a sorpresa che il presidente Pappacena potrebbe a breve tirare fuori dal cilindro. Trentotto anni da compiere il prossimo 24 agosto, Santacroce vanta da calciatore anche esperienze con la Nazionale Under 21 e la Nazionale maggiore.