Sarnese, nuovo portiere: si punta su Rendina dell'Acerrana

Il calciomercato in casa Sarnese parte con netto anticipo, con l'idea di non farsi trovare impreparati in vista del prossimo campionato di Serie D. In attesa di sciogliere il nodo relativo all'allenatore - nelle prossime ore potrebbe spuntare infatti un nome nuovo, unitamente a un possibile nuovo direttore sportivo - la società sembra aver già messo gli occhi su un portiere.

Con l'obbligo dei quattro under, la scelta ricadrebbe proprio su un giovane in età di Lega. Il principale candidato sembra essere il giovane Aniello Rendina, estremo difensore classe 2004 che ha vinto il campionato di Eccellenza nel girone A, difendendo i pali dell'Acerrana.

Dopo le esperienze nel vivaio del Napoli e alla Paganese, nella stagione 2022-23 ha giocato in Eccellenza tra le fila del Pompei.

Nell'annata appena conclusa, oltre alla promozione in Serie D, Rendina ha stabilito anche un importante record di imbattibilità con la maglia dell'Acerrana, restando imbattuto per ben 1104 minuti nelle prime 10 giornate di campionato.