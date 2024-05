Sarnese, risolto accordo con Farina: Grimaldi in pole per la panchina

La Sarnese ha reso nota la risoluzione consensuale dell'accordo con l'allenatore Francesco Farina. Subentrato a stagione in corso a Egidio Pirozzi, il tecnico casertano ha condotto i granata alla vittoria della Coppa Italia regionale e soprattutto alla promozione anticipata in Serie D.

Tuttavia, stando ad alcune dichiarazioni rilasciate da Farina ad alcune testate web, si sarebbero verificate «situazioni durante la stagione che non sono piaciute né a me né al presidente». Episodi che avrebbero portato quindi il patron e il tecnico a optare di comune accordo per un'interruzione del rapporto contrattuale.

Inizia dunque oggi il nuovo corso tecnico per la Sarnese che potrebbe vedere in panchina l'esperto Teore Grimaldi, protagonista di un'eccezionale girone di ritorno alla guida della Palmese, nel girone H di Serie D. L'arrivo del nuovo allenatore dovrebbe essere accompagnato anche da un altro volto nuovo nella “stanza dei bottoni”. In dirittura d'arrivo infatti l'accordo con il direttore sportivo Nicola Dionisio, con una lunghissima esperienza in club professionistici e di Serie D.