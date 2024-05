Sarnese, mister Farina ai saluti: Pappacena cerca un big in panca

La Sarnese lavora già per il futuro in Serie D. Il presidente Aniello Pappacena è già in marcia per costruire la squadra che parteciperà al massimo campionato dilettantistico. E sarà una squadra che reciterà un ruolo di primo piano, secondo quanto dichiarato dallo stesso patron in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino.

Dunque, possibile una rivoluzione tecnica che partirà già dall'allenatore. Nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti con due big della categoria, in particolare con Nicola Ragno (ex Nardò) e soprattutto Domenico Giacomarro, fresco vincitore del campionato di Serie D nel girone H alla guida del Team Altamura.

Trattativa avviata a quanto pare, sebbene la formazione altamurana sia prossima all'appuntamento con la poule scudetto di Serie D.

Circola anche un terzo nome per la panchina della Sarnese. Quello dell'esperto Franco Fabiano, che nella scorsa stagione ha stravinto il campionato di Eccellenza alla guida del San Marzano ma che quest'anno non è riuscito nel bis sulla panchina dell'Afragolese. In carriera ha già vinto il campionato di Serie D con Arzanese e Turris, vincendo due stagioni fa i playoff di categoria ancora ad Afragola.