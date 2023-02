Sarrabus Ogliastra-Angri 2-1: grigiorossi sconfitti in rimonta

Incredibile sconfitta esterna per l'Angri, che cede in rimonta nello scontro diretto contro la Cos Sarrabus Ogliastra. I grigiorossi passano in vantaggio dopo pochi minuti con il solito Barone, ma non riescono nemmeno ad approfittare della superiorità numerica maturata nelle ultime battute della prima frazione per l'espulsione di Manca.

Pur con l'uomo in più, i ragazzi di Condemi non trovano lo spunto giusto per chiudere i conti e conquistare tre punti che sarebbero stati di platino nel cammino verso la salvezza. Accede invece l'irreparabile nel breve volgere di 4 minuti, tra il 33' e il 37' della ripresa. Mancosu pareggia i conti, poi Balbo realizza il sorpasso per la formazione sarda, che ha dunque mostrato di crederci fino alla fine.

La vittoria per 2-1 permette alla Sarrabus Ogliastra di scavalcare Angri e Pomezia in graduatoria, lasciandole all'ultimo posto a pari merito. Tuttavia, c'è ancora ampio margine per la formazione doriana: la classifica vede infatti un lungo trenino di ben 10 formazioni racchiuse in soli 4 punti. Numeri che preannunciano una infuocata bagarre da qui alla fine della stagione regolare, considerando anche i tanti scontri diretti ancora in programma.

Per l'Angri c'è comunque l'obbligo di porre immediato rimedio già dal prossimo appuntamento. Domenica prossima arriverà al Pasquale Novi il Real Monterotondo, squadra piazzata appena fuori dalla bagarre salvezza con pochi punti di vantaggio sulla zona playout.