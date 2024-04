Sarrabus Ogliastra-Cavese 0-1: aquilotti promossi in Serie C

La Cavese taglia il traguardo con quattro giornate d'anticipo. Grazie al successo esterno per 0-1 sul campo della Cos Sarrabus Ogliastra e alla concomitante sconfitta interna della Nocerina, gli aquilotti ottengono l'aritmetica certezza della promozione.

Il bomber Di Piazza, capocannoniere biancoblu, appone la sua firma in calce al ventesimo successo stagionale per la squadra del presidente Alessandro Lamberti. Che può festeggiare quanto incredibilmente sfumato lo scorso anno, dopo un'incredibile rimonta del Brindisi nella stagione regolare e il ko nello spareggio finale.

La gara di Tertenia era iniziata con un'ora d'anticipo rispetto al match tra Nocerina e Cassino. Dunque, dopo il triplice fischio e con il parziale di 0-1 al San Francesco, tesserati e tifosi aquilotti hanno atteso gli esiti della gara della seconda in classifica.

Esplodendo di gioia unitamente ai supporters rimasti a Cava de' Tirreni al termine della partita di Nocera Inferiore.

L'annata trionfale

Un'annata trionfale per la Cavese, che ha visto prima Daniele Cinelli e poi Lello Di Napoli alla guida della squadra che ha mantenuto salda la prima posizione di classifica ininterrottamente dalla sesta giornata a oggi. Promozione dunque meritata per il club metelliano, che ritrova i professionisti dopo la retrocessione dalla Lega Pro al termine dell'annata 2020-21 e dopo due stagioni in cui aveva sfiorato la promozione diretta, arrendendosi prima alla Gelbison e poi al già citato Brindisi.

Grande attesa a Cava de' Tirreni, con i supporters pronti ad accogliere la squadra al rientro dalla Sardegna per una lunga notte di festeggiamenti.