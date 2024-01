Sassari Latte Dolce-Cavese 1-2: la risolve il «bomber» Troest

Magnus Troest si riscopre bomber di razza e guida il pronto riscatto della Cavese dopo il doppio ko in pochi giorni contro Cassino e Fidelis Andria. Gli aquilotti espugnano il campo del Sassari Latte Dolce col punteggio di 1-2, mettendo in campo una prestazione senza fronzoli, pur sprecando diverse occasioni da gol.

Funziona il ritorno al 3-5-2 per mister Cinelli, che pare aver trovato la giusta quadra per far esprimere al meglio i suoi.

I biancoblu nel primo tempo danno vita a un monologo quanto a occasioni da gol, rischiando solo su un paio di fiammate sassaresi poco prima della mezz'ora.

Nel secondo tempo il micidiale uno-due di Troest, che al 2' e al 15' piazza la doppia inzuccata sugli sviluppi di altrettanti calci di angolo, portando la Cavese a un meritato doppio vantaggio. Al 35' Olivera accorcia le distanze di testa, poi gli aquilotti badano al sodo e portano a casa il bottino pieno. Unica nota stonata, l'espulsione di Buschiazzo per doppia ammonizione maturata al 45' della ripresa.

Punti importanti per la squadra di patron Lamberti, che incrementa a 7 punti il vantaggio sul secondo posto, da questa sera occupato dalla Romana che ha scavalcato la Cos Sarrabus Ogliastra, sconfitta di misura a Ischia nell'insolito anticipo mattutino domenicale.