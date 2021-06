Sassari Latte Dolce-Giugliano 5-4: «Ora pronti a chiedere il ripescaggio»

Il Giugliano ha chiuso ieri il suo campionato, culminato con la retrocessione in Eccellenza, rimediando una sconfitta (5-4) sul campo del Sassari Latte Dolce. I tigrotti di Antonio Maschio hanno impensierito più volte la compagine di casa, riuscendo a trovare il gol in quattro occasioni. Per i gialloblù sono andati a segno il solito Orefice, autore di una splendida doppietta, capitan Poziello e Genny Russo.

Per il futuro del Giugliano saranno decisive le prossime settimane: la nuova proprietà - composta dal duo Pellerone-Garcìa - sembra intenzionata a formalizzare la richiesta per il ripescaggio in serie D. «Punteremo sui giovani - spiegano i nuovi soci - e avremo particolare attenzione agli aspetti che riguardano il sociale».