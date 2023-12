Sassari Latte Dolce-Nocerina 0-0: i molossi sbattono contro Carboni

Pareggio a reti inviolate per la Nocerina sul campo del Sassari Latte Dolce. I rossoneri non riescono a concretizzare le occasioni da gol create, trovando sulla loro strada un Carboni in grande giornata. Il portiere dei sardi è infatti il protagonista principale dell'incontro, guadagnandosi la palma di migliore in campo tra i suoi per gli interventi che hanno mantenuto inviolata la porta sassarese.

Alla sfida in terra sarda arriva una Nocerina ridotta all'osso per quanto concerne l'attacco, in piena emergenza relativamente ai classe 2005 e in attesa di sapere quanto e come il diesse Righi vorrà completare l'organico a disposizione di mister Nappi.

Una vittoria, che farebbe il paio con quella casalinga contro l'Atletico Uri, potrebbe restituire un'ulteriore dose di autostima alla squadra, ma manca comunque la stoccata decisiva alla formazione di Nappi.

Citarella, Guida, Basanisi, Rossi e Pinna i molossi che cercano la via del gol, trovando sempre l'opposizione del portiere di casa. Termina dunque 0-0, risultato che lascia la Nocerina ancora fuori dalla zona playoff, seppur con un distacco minimo.