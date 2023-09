Sassari-San Marzano alle 14: i blaugrana cercano la prima vittoria

Sassari Latte Dolce-San Marzano, valida per la quarta giornata nel girone G di Serie D e in programma domenica 1° ottobre, sarà anticipata alle 14. Il Dipartimento Interregionale ha ratificato l'accordo tra le due società, volto a facilitare un più comodo rientro dei blaugrana nell'Agro al termine della partita.

La squadra di mister Giampà è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Cassino, difesa bunker del campionato essendo rimasta l'unica ancora imbattuta nel gruppo G.

Al netto dei meriti della squadra laziale, è emerso ancora una volta il “mal di gol” dei blaugrana, che ancora una volta hanno costruito numerose azioni pericolose ma sono mancati nella zampata decisiva.

I numeri dicono che il San Marzano ha realizzato un solo gol - a fronte dei tre subiti - nelle prime tre giornate del campionato. In sala stampa mister Giampà ha sottolineato che in alcune circostanze gli attaccanti sono stati un po' troppo altruisti anziché puntare alla conclusione personale. Resta comunque evidente la crescita della squadra dal punto di vista atletico e del gioco, da completare ora con una vittoria che rappresenterebbe la prima in assoluto del San Marzano nel campionato di Serie D.