Savoia, al Giraud arriva la Vis Artena: «Adesso serve un filotto di vittorie»

Si torna al Giraud sopo il pari a reti bianche contro la Nocerina, il terzo – in altrettante gare – raccolto dall’avvio della gestione Chianese. Alla vigilia del match d’alta quota con la Vis Artena, mister Chianese torna proprio sul derby contro i molossi, evidenziando i progressi dei suoi. «Ho registrato una crescita sia sul piano fisico che mentale, e di questo sono estremamente contento. Dispiace perché non sono comunque arrivati i tre punti, nonostante anche nel derby siamo stati costantemente proiettati alla ricerca del gol, mantenendo il pallino del gioco per 90 minuti. Dobbiamo essere più cinici e concreti. Questo è comunque un collettivo importante, che lavora sodo, e sono più che soddisfatto di come hanno recepito i miei concetti di gioco nonostante il poco tempo a disposizione».

Su Vis Artena e campionato: «Io ed i ragazzi ne siamo convinti: abbiamo ancora tanto da dire in questo campionato. Anche in passato ci sono state tenaci rincorse e squadre che alla lunga hanno mollato, perciò la nostra idea sta nel mantenere alta la concentrazione per arrivare al meglio fino in fondo. In queste gare ravvicinate sono comunque arrivate risposte importanti da parte dei ragazzi, ma non possiamo più permetterci di regalare punti a nessuno. La Vis Artena è una squadra importante, ma noi, lo ribadisco, siamo il Savoia e giochiamo in casa. Abbiamo la fame e la cattiveria giusta per vincere questa partita. Dobbiamo necessariamente centrare un filotto di vittorie: lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri tifosi e alla proprietà».

Contro i laziali resteranno ai box gli squalificati Cipolletta e De Rosa.

