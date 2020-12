Doveva essere l’occasione del riscatto, ma è arrivata un’altra sconfitta che complica notevolmente i piani del Savoia in chiave primato. Al Giraud (foto ufficio stampa) passa il Muravera, che colpisce nella ripresa con Nurchi e Virdis. L’inattesa battuta d’arresto fa scivolare gli oplontini addirittura al quarto posto, in condominio con Formia, Nocerina e Vis Artena: bianchi scavalcati proprio dal Muravera ed ora a -8 dalla capolista Latina, tallonata dal solo Monterosi (successo esterno contro il Gladiator).

Intensa sul piano agonistico ma sostanzialmente avara d’emozioni la prima frazione di gioco. Per il Savoia ci provano prima Kyeremateng e poi Fornito, ma per Vandelli – in presa sicura in entrambi i casi – si tratta di ordinaria amministrazione. La prima incursione sarda arriva alla mezz’ora: al tiro Virdis, efficace l’opposizione di Esposito.

Nella ripresa, dieci minuti e il Muravera rompe l’equilibrio: palla filtrante di Kujabi per Nurchi, che deposita in rete di precisione. La reazione del Savoia sta tutta in un colpo di testa di Kacorri mal calibrato. Il Muravera la chiude al 21’ con una gran conclusione al volo di Virdis, servito da Satta. Cinque minuti più tardi potrebbe riaprirla Manzo, ma la sua conclusione esalta i riflessi di Vandelli, che mantiene inviolata la porta sarda. Muravera pericoloso con Cadau, protagonista di un pregevole assolo: conclusione di un nulla sul fondo. Alla mezz’ora spreca clamorosamente Kacorri, che – servito da Badje – a due passi dalla porta manca il bersaglio.

«Nel primo tempo abbiamo fatto buone cose – commenta nel post partita mister Aronica – ma nel complesso la squadra non si è espressa ai soliti livelli. Nella ripresa ci siamo disuniti e la partita ha preso una brutta piega. Ci stanno mancando sia i risultati che le prestazioni. Il Muravera ha dimostrato più qualità di noi in mezzo al campo. L’ultimo mese e mezzo è stato parecchio anomalo. La sconfitta di Latina poteva anche essere accettata, quella di oggi no. Avremmo dovuto fare meglio. Il distacco dal Latina è importante, ma sappiamo che questa stagione ha ancora molto da dire».

Quindi capitan Poziello. «Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Siamo stati disattenti in occasione del primo gol. Dobbiamo essere più bravi nel riordinare le idee e ripartire. Ad ogni modo, abbiamo un match fra due giorni e l’obiettivo è ripartire nel modo giusto».

