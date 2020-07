Il Savoia comincia a prender forma. Dopo l’annuncio di Carlo Musa nel ruolo di diesse, è adesso la volta dell’ex Napoli Salvatore Aronica, nuovo allenatore dei bianchi.



La carriera da calciatore - Cresciuto nelle giovanili del Bagheria, nel 1996 passa alla Juventus. «In seguito – così il club nella nota con cui ha ufficializzato l’accordo – ha vestito le maglie di Reggina, Crotone, Ascoli e Messina. Nel 2006 fa il suo ritorno a Reggio Calabria, protagonista della splendida cavalcata della squadra di Mazzarri, riuscendo a raggiungere la salvezza in Serie A nonostante la penalizzazione di 11 punti. Un’impresa che gli ha permesso, nel 2007, di diventare cittadino onorario della città. Due ottime stagioni con la maglia amaranto gli consentono nel 2008 il trasferimento al Napoli. Con gli azzurri ha totalizzato 141 presenze in quattro anni, centrando nella stagione 2011-2012 un ottavo di finale di Champions League e vincendo una Coppa Italia. Poi le esperienze con Palermo e Reggina prima di ritirarsi dal calcio giocato nel 2015».



Le esperienze da allenatore – Aronica inizia il suo percorso di formazione, conseguendo il patentino Uefa A. «La sua carriera parte dal settore giovanile del Calcio Sicilia, con cui ottiene ottimi risultati che gli consentono nella stagione 2018-2019 di essere nominato nuovo allenatore della Berretti del Trapani. Nell’annata appena trascorsa è stato ancora protagonista sulla panchina dei granata, guidando la formazione Under 17».



Le dichiarazioni dopo l’accordo con i bianchi – Carico ed entusiasta, Aronica, a margine della firma con il Savoia. «Ho grande entusiasmo e voglia di iniziare. Approdo in una piazza calorosa, che vuole centrare obiettivi importanti. La società è solida, lavora in modo professionale, con competenza e ambizione. Non potevo chiedere nulla di meglio. Lavorerò sodo per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati. Conosco bene la storia del Savoia, è una piazza dalla grande tradizione calcistica. Ci sarà tanto da lavorare per cercare di regalare al pubblico, sempre numeroso e caloroso, grandi soddisfazioni».



Lo staff – L’allenatore in seconda degli oplontini sarà Rosario Compagno. Ex calciatore – tra le altre – di Palermo e Benevento. Per lui si tratta di un ritorno a Torre Annunziata: nella stagione 1996-1997 è stato protagonista con la maglia del Savoia, sfiorando la promozione in Serie B, perdendo la finale play-off contro l’Ancona. Come allenatore vanta esperienze alla guida dei Giovanissimi Nazionali e degli Allievi Nazionali del Palermo. La scorsa stagione ha lavorato come collaboratore tecnico di Rosario Pergolizzi, sempre con i rosanero.



Il nuovo Savoia sarà presentato nel corso della conferenza stampa in programma martedì 21 Luglio alle ore 20.30, presso lo Sport Club Oplonti. © RIPRODUZIONE RISERVATA