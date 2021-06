Assalto al bus del Savoia: reclamo respinto, l'Afragolese dovrà risarcire

L’Afragolese dovrà risarcire i danni provocati dai propri tifosi al pullman del Savoia. Lo ha deciso la Corte Federale d’appello, che ha respinto il reclamo proposto dal club rossoblù contro la condanna rimediata in primo grado.

Pre-gara rovente – L’aggressione risale al 7 marzo scorso, quando, prima del derby in programma al Papa di Cardito, alcuni facinorosi – sostenitori dell’Afragolese – si scagliarono contro il pullman a bordo del quale viaggiavano i biancoscudati, «colpendolo con calci, pugni e sputi, tanto da provocare la rottura del parabrezza anteriore» (questa la ricostruzione del Giudice Sportivo, che – il mercoledì successivo – condannò l’Afragolese a «risarcire i danni, se richiesti e documentati»).

Il primo grado – Due mesi fa, il Tribunale Federale ha accolto il ricorso proposto dal Savoia (per ottenere «il risarcimento dei danni in misura di € 4.060,16, come da fattura»), ritenendo che «La responsabilità del danno e la tipologia dello stesso trovano conferente riscontro non solo nel provvedimento del Giudice Sportivo ma anche nel rapporto di gara acquisito in atti, nel quale il Commissario di campo ha confermato che i tifosi della ASD Afragolese 1944 hanno assalito il pullman della ASD US Savoia con sputi, pugni e calci tanto da danneggiarne la carrozzeria e causare la rottura del parabrezza anteriore. Anche la quantificazione del danno deve essere condivisa in quanto congrua e provata da fattura quietanzata relativa alla spesa sostenuta, nonché da ricevuta del bonifico effettuato, come previsto dalla normativa federale».

La decisione della Corte – Il Collegio ha respinto il reclamo dell’Afragolese rilevando che «Il Savoia calcio ha depositato tutta la documentazione necessaria a dimostrare il danno subito: preventivo di spesa, documentazione fotografica, bonifico di pagamento e fattura quietanzata». Ripercorsi i fatti, ha quindi ritenuto che «Appare chiara la mancanza di un comportamento di buona fede da parte del reclamante, il quale avrebbe potuto e dovuto nell’arco di tempo che va dal 10/03/2021 (ricezione del preventivo danni) al 19/4/2021 (proposizione del ricorso al TFN) avanzare tutte le contestazioni sul preventivo di spesa che gli era stato sottoposto ed a sua volta chiedere la valutazione di un proprio perito».

In conclusione, la Corte ha blindato la pronuncia del Tribunale Federale, confermando sia la condanna risarcitoria (per un importo di 4.060,16 euro), che quella alle spese (500 euro).