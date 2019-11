Finisce a reti inviolate il match d’alta quota del girone I fra Savoia e Biancavilla. Un pari che consente al Savoia di mantenere il quinto posto, ma evidentemente mal digerito dal pubblico del Giraud. Decisa infatti, al triplice fischio, la contestazione che si leva dagli spalti.

Sostanzialmente avara d’emozioni la prima frazione di gioco, che s’infiamma però nella parte finale. Prima Scalzone si divora il gol dell’1-0 a due passi dalla porta, poi Rondinella ci prova dalla distanza, trovando la traversa a negargli la gioia del gol.

Nella ripresa, subito una ghiotta occasione per il Biancavilla: decisivo Poziello a sventare sulla linea di porta. Il Savoia guadagna campo e Parlato rivede l’impostazione tattica dei suoi, avanzando Osuji nel ruolo di trequartista, in supporto a Diakitè e Scalzone. Ci prova Giunta con un tiro a giro che si spegne sul fondo. ù

Poi nulla più. Alla fine c'è spazio solo per la contestazione del Giraud, su cui – nel post partita – si sofferma a muso duro il diesse Mignano. «Accetto ogni critica, ma non quelle premeditate. Non le contestazioni premeditate. Qui c’è gente che viene allo stadio per fare il male del Savoia. Purtroppo paghiamo una serie di episodi a sfavore, ma toglietevi dalla testa che questi ragazzi scendano in campo per pareggiare o perdere. Sono convinto che ne verremo fuori, ma serve serenità. Cinvece ci gira tutto storto, senza contare tutti i disagi patiti a causa del Giraud e per i quali abbiamo anche segnalato il tutto all’Amministrazione comunale, che ha però rinviato alla Regione. Poi, se c’è qualcuno che ha i mezzi e le capacità per fare meglio di noi, l’ho detto anche al presidente Mazzamauro, noi siamo pronti a fare un passo indietro». © RIPRODUZIONE RISERVATA