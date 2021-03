Savoia a caccia della prima vittoria dell’era Chianese: «Afragolese agguerrita»

Il distacco imposto dal Latina – sempre più leader del girone ed ora a +13 sui bianchi – è considerevole, ma il Savoia non vuol smettere di credere nella rimonta. Il ribaltone tecnico non ha innescato l’auspicata svolta, ma Chianese guarda il bicchiere mezzo pieno ed evidenzia anzitutto i progressi del gruppo.

«La miglior medicina in questo momento della stagione - analizza il tecnico oplontino - è giocare. Il trittico di partite che ci siamo lasciati alle spalle ha evidenziato una obiettiva crescita da parte della squadra, peccato solo non aver concretizzato le tante occasioni prodotte. Mi ritengo fortunato di essere alla guida di questo gruppo, fatto di uomini veri, prima ancora che di ottimi calciatori. Ci manca la finalizzazione, ma in questo momento purtroppo gira male. Senza contare alcuni errori arbitrali che hanno determinato l’inerzia degli incontri. Dobbiamo continuare a lavorare, il lavoro alla lunga paga sempre. La squadra giorno dopo giorno sta dimostrando di apprendere le mie idee di gioco, il mio calcio è molto dispendioso ed è normale che ci voglia un po’ di tempo per assimilarlo».

Su classifica e Afragolese: «Si sta allungando - ammette CHianese -, ma finché la matematica non ci condannerà, io e la squadra crederemo sempre nel primo posto. Dobbiamo onorare questa città, i nostri tifosi, questa maglia e la nostra proprietà. L’Afragolese? Domani sarà una gara complicata, come ogni derby. Loro stanno vivendo una situazione particolare, ma questo non ci distrarrà. Troveremo una squadra agguerrita e in cerca di punti, quindi grande rispetto per l’Afragolese. Il nostro obiettivo è fare risultato pieno».

Nel derby resteranno ai box Fornito, squalificato, e Letizia, infortunato.

