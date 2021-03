Buona la seconda per mister Ferraro. Dopo otto pareggi consecutivi, il Savoia – in maglia arancione su decisione della proprietà – torna alla vittoria (i tre punti mancavano dal blitz di Formia del 24 gennaio) nel segno di Depretis: i bianchi superano al Giraud il Carbonia e scalzano in classifica proprio i sardi, agganciando il quinto posto. Inalterate le distanze dalla capolista Monterosi (a +14) e dal Latina (a + 11), entrambi vincenti in trasferta (rispettivamente, ad Ardea e Sassari).

Al Savoia bastano dieci minuti per sbloccarla: Fornito pesca in area Depetris, che di destro batte Manis. Grande occasione per gli ospiti al minuto 25, quando la sventola dalla distanza di Piredda si stampa sul palo; assolo di Fornito un minuto dopo, che sfiora il palo e si spegne sul fondo. Alla mezz’ora Cipolletta toglie le castagne dal fuoco, sventando l’offensiva di Stivaletta.

Nella ripresa, tredici minuti e Depretis – a tu per tu – con Manis, firma il raddoppio e blinda il successo con un tocco morbido a scavalcare il portiere. Scalzone pareggia al 20’ il conto dei legni, colpendo il palo dopo una pregevole azione personale.

A fine gara, la soddisfazione di mister Ferraro: «Abbiamo fatto una buona partita, tornare al successo era vitale per noi. In questo momento ritroviamo un po’ di serenità, alla fine il campo è l’unico giudice supremo e oggi abbiamo dato una prima risposta. I ragazzi meritavano di tornare a vincere, questa squadra sorrideva poco. Abbiamo una struttura forte e organizzata, a noi tocca fare i punti. Stiamo lavorando, la squadra risponde bene durante la settimana, tornare a vincere è stato come liberarsi di un peso. Ognuno di noi si sta giocando qualcosa di importante per il futuro. Stavolta mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Il percorso è appena iniziato e dobbiamo pensare subito alla prossima gara».

Quindi David Depetris (nella foto di Nunzio Iovene), autore della doppietta che ha deciso il match: «Sono molto felice anzitutto perché siamo tornati alla vittoria dopo tanto tempo. Era importante centrare di nuovo i tre punti, poi chiaramente anche da un punto di vista personale sto raccogliendo i frutti del tanto lavoro fatto in questi mesi. Dedico le reti alla mia famiglia. Tutta la squadra è molto tranquilla con mister Ferraro, è un ottimo allenatore e una grande persona, capace di trasmettere tanta positività. Ci ispira fiducia e tranquillità giorno dopo giorno, dobbiamo solo pensare a lavorare».

Ultimo aggiornamento: 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA