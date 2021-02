Manca solo l'ufficialità, che a questo punto sembrerebbe una mera formalità. Il Savoia ha scelto Mauro Chianese per il dopo Aronica. Sarà dunque l'ex tecnico di Portici ed Aversa a guidare i bianchi nell'assalto alla serie C. Con gli azzurri (che due stagioni fa ha condotto allo storico traguardo dei playoff) ed i normanni, le sue uniche esperienze in serie D, intervallate da quella alla guida dell'Under 17 del Napoli. In precedenza, un intenso e proficuo lavoro nei settori giovanili - tra gli altri - di Salernitana e Lecce.

Chianese alla fine l'ha dunque spuntata sugli altri nomi in lizza (sondati anche Di Costanzo e Ferraro) per la panchina oplontina. In giornata era stato accostato anche al Potenza, che ha poi virato sull'ex Ternana Gallo.

Nel pomeriggio di ieri, subito dopo la decisione di sollevare Aronica dal ruolo di resposnabile tecnico della prima squadra, la società aveva affidato la gestione del gruppo al duo tutto oplontino Ottobre-Barbera, che avrebbe dovuto traghettare il Savoia verso il nuovo corso, passando per il prossimo – cruciale – derby interno contro il fanalino di coda Nola. Tappa cruciale, quella contro i bruniani: il margine di errore si è ulteriormente assottigliato per i bianchi, chiamati adesso ad imprimere una significativa accelerata al proprio percorso.

