«La società mi ha chiesto la serie C. Sono qui per vincere». Si è presentato così mister Mauro Chianese, su cui il Savoia ha scelto di puntare per il dopo Aronica. Il neo tecnico oplontino è stato ufficialmente presentato quest’oggi, nel corso di una conferenza trasmessa in diretta social.

Prima dell'intervento di Chianese, quello del presidente Mazzamauro. Che ha anzitutto tenuto a rivolgere un pensiero a Sasà Aronica. «Ringrazio l’amico e il professionista Aronica, per tutto quello che ha dato, sul piano umano come su quello professionale».

Poi le stilettate del patron. «Abbiamo investito tanto anche quest’anno, perché l’obiettivo è vincere. Però a questo punto devo essere polemico, perché avevo chiesto un aiuto che nei fatti non è mai arrivato. Ci sono state fatte delle promesse importanti, mai mantenute. Ho aspettato sei mesi prima di dire queste cose, ma è giusto evidenziare che stiamo sostendo da soli degli sforzi enormi. Ringrazio chiaramente gli sponsor che ci stanno danno una mano, nei limiti delle loro possibilità. Questo comunque non cambia i piani. Sono qui per vincere, diversamente non avrei scelto una piazza come Torre Annunziata. Riconosco che, considerando i recuperi che attendono Latina e Monterosi, c’è un distacco potenzialmente notevole dal primo posto, ma non ho paura, perché conosco la forza di società e squadra. Per questo Chianese mi ha convinto, ha detto che è qui per vincere. Chiedo quindi ai veri tifosi del Savoia di sostenerci come sanno, in maniera eccezionale, e di non agire da tifosi da tastiera. Aronica ad esempio è stato massacrato. Magari molte di quelle persone che scrivono, attaccano e contestano, non vedono nemmeno la partita. Io chiedo ai tifosi di starci vicino, perché io ci credo».

Dolente il tasto stadio. «Avevo avuto diverse garanzie dal Comune, stadio compreso, ma nessuna è stata soddisfatta. Il Giraud è ancora in uno stato pietoso. Domenica, ad esempio, quattro dei nostri calciatori hanno dovuto far ricorso alle cure mediche, tutti alle prese con lo stesso problema fisico, dovuto al manto erboso. Su questo sintetico non si può giocare, questo è un dato di fatto. E proprio per questo ho sostenuto e sto sostenendo spese enormi, tra mercato e cure degli atleti. Siamo a febbraio ed ho sempre gli stessi problemi: di lavori non se ne parla. Se dovessimo vincere il campionato, è bene essere chiari, dovrei cercare una sede diversa, subendo un ulteriore danno economico. Perché dovrei restare qui? A fare cosa? Amo questa città e i tifosi, ma non c’è nulla. A cominciare dallo stadio».

Quindi il neo tecnico oplontino. «Per cultura e storia, il Savoia non può che essere di passaggio in questa categoria. Per me è motivo d’orgoglio essere qui. Sono quattordici anni che faccio questo lavoro, ma qui è come se fossi al primo giorno. Ho trovato una squadra in salute e voglio quindi ringraziare chi c’è stato prima di me. Cosa mi ha chiesto la società? Di vincere il campionato. Sono qui per questo e me ne assumo la responsabilità. Del resto, se accetti Torre Annunziata non può essere che per vincere».

Sul mercato: «Ho trovato una squadra importante e in salute. C’è un diesse vigile e penso che se ci sarà la possibilità la società non si tirerà indietro. Al di là degli interpreti, però, quello che in campo non dovrà mai mancare è la voglia di arrivare all’obiettivo che tutti ci siamo prefissati».

Su piazza e girone: «Pressioni? Se ne avessi risentito, avrei scelto un altro mestiere. La verità è che sono un privilegiato: faccio il lavoro che amo, e comunque le pressioni e le responsabilità sono ben altre. In ogni caso, queste responsabilità mi piace prendermele. Siamo subito attesi da una partita molto delicata. Guai a sottovalutare il Nola. Questo è un girone particolarmente complesso, lo conosco bene: non esistono squadre cuscinetto, anche perché molte possono contare su giovani di prospettiva, provenienti dai settori giovanili di squadre come Roma e Lazio. Si può perdere contro chiunque, per questo dobbiamo mantenere sempre la concentrazione ai massimi livelli. Credo nella C. Sono qui per conquistarla».

