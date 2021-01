Il diggì Giovani Rais aveva preannunciato ulteriori innesti in organico, eventualmente attingendo al mercato in uscita dalla C. E così, all’indomani del successo di misura contro il Latte Dolce, il Savoia – che con due vittorie di fila si è lasciato alle spalle un dicembre parecchio complicato – ha annunciato l’accordo con Ciro Cipolletta (foto ufficio stampa).

Difensore classe 1996, Cipolletta è una vecchia conoscenza della famiglia Mazzamauro, avendo indossato – nella stagione 2014/2015 – la maglia dell’Herculaneum. Tanta serie D nel suo curriculum: oltre che nella città degli Scavi, il difensore ha infatti collezionato esperienze con San Severo, Gravina, Madrepietra, Recanatese e Gelbison. Nella scorsa stagione, dopo una prima parte in forza alla Fidelis Andria, il passaggio al Foggia, con cui ha poi conquistato – a seguito della sentenza che ha deciso il caso Picerno-Bitonto – la promozione in serie C.

Proprio dalla terza serie Cipolletta è ripartito in questo campionato, con la maglia dell’Arezzo, con cui ha collezionato sei presenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA