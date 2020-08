Giovanni Kyeremateng, attaccante classe 1991, reduce da un'esperienza in serie D con il Vastogirardi, con cui ha collezionato 24 presenze e 14 gol: su di lui ha scelto di puntare il Savoia per conferire ulteriore peso al proprio pacchetto avanzato (foto ufficio stampa).



Kyeremateng, italo-ghanese, ha esordito in C1 – all’età di 17 anni – con la maglia del Monza (nella stagione 2008-2009), cui resta legato fino al gennaio 2012, collezionando complessivamente 15 presenze. Poi le esperienze – sempre tra i pro – con Montichiari, Treviso, Bellaria e Foggia, quindi il passaggio in serie D con – tra le altre – Rende, Nardò e Matelica, prima del trasferimento al Vastogirardi.



«Sono molto contento – commenta Kyeremateng – di essere approdato in una piazza importante e ambiziosa. Ringrazio il direttore Musa e il presidente Mazzamauro per avermi fortemente cercato e voluto. Spero di ripagare la loro fiducia in campo per toglierci belle soddisfazioni con compagni di squadra e tifosi».