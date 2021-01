L’occasione per il Savoia è di quelle ghiotte, da non lasciarsi sfuggire. Al netto di una classifica sempre più condizionata da continui rinvii causa Covid, l’anticipo di domani contro il Lanusei – fischio d’inizio al Giraud alle ore 14.30 – rappresenta per i bianchi di Aronica la possibilità di riprendersi il primato nel girone G. Un eventuale successo contro i sardi, complice il rinvio della sfida al vertice del Francioni fra Latina e Monterosi, consentirebbe infatti al Savoia di portarsi a quota 27, scavalcando in classifica sia pontini che viterbesi (che hanno da recuperare, rispettivamente, tre e quattro gare).

Alla vigilia del match, l’analisi del tecnico oplontino: «A Formia non è stato affatto facile, ma siamo comunque riusciti a centrare una vittoria che ci permette di allungare ulteriormente la serie di risultati utili consecutivi. È stata una settimana di lavoro atipica, sia per l’anticipo di domani che per il doppio turno della prossima settimana, ma la squadra ha lavorato con grande attenzione, preparandosi al meglio in vista del Lanusei».

A proposito di rincorsa al primato: «L’obiettivo è ottenere il massimo da ogni partita e per questo – incalza il tecnico – dobbiamo proseguire nel nostro cammino senza pensare alle altre. Ci aspettano tre partite impegnative nel giro di una settimana e dobbiamo quindi restare concentrati solo su noi stessi. Il Lanusei? Attraversa un ottimo momento, è una squadra con individualità importanti e – per giunta – molto fisica. Sarà una sfida difficile».

Contro i sardi resteranno ai box Fornito, Russo, Acampora e Badje.

