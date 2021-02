Savoia, contro lsa Vis Artena un altro pari senza reti: vetta sempre più lontana

Un altro pari a reti inviolate per il Savoia. Il quarto dall’avvento in panchina di mister Chianese. Continua il digiuno di vittorie dei bianchi, che al Giraud raccolgono solo un punticino con la Vis Artena e perdono ulteriormente quota rispetto alla vetta della classifica. Vince ancora il Latina, che sbanca anche Giugliano e si porta a +10 sugli oplontini, che restano addirittura fuori dalla zona playoff.

Il Savoia cerca con una certa insistenza la via del gol sin dalle prime battute del match, ma senza sfondare. Dopo appena due minuti – sugli sviluppi di un corner di Fornito – ci pensa Manni, con un intervento decisivo, a sventare la deviazione in area di D’Ancora. Ordinaria amministrazione invece per Esposito su conclusione di Falasca. Riccio ci prova per i bianchi con una soluzione al volo che si spegne di un nulla sul fondo, mentre una manciata di minuti più tardi manca incredibilmente l’impatto con la sfera Scalzone, che – su spunto di Kouadio – non riesce ad approfittare di un’incertezza del portiere ospite. Allo scadere della prima frazione spreca Sorrentino – ben imbeccato da Caiazzo – a due passi dalla linea di porta.

Nella ripresa, prima un buono spunto di Kouadio ad innescare Scalzone, che spedisce di poco sul fondo, poi la bruciante ripartenza degli ospiti – orchestrata da Rossi – con Ingretolli lanciato a tu per tu con Esposito e neutralizzato dal giovane portiere oplontino. Un minuto più tardi ci riprovano i laziali con Rossi, al tiro da posizione angolata: blocca Esposito.

Laconico a fine gara mister Chianese. «Ci ritroviamo a commentare un altro pareggio al termine di una partita in cui avremmo meritato molto di più. Abbiamo creato tante palle gol e disputato un gran primo tempo, non ho nulla da rimproverare a questa squadra. Nel finale abbiamo subito l’offensiva della Vis Artena, ma è inevitabile che accada quando ci si sbilancia. Il discorso purtroppo è sempre lo stesso: abbiamo mantenuto il pallino del gioco, siamo stati propositivi cercando la rete fino all’ultimo, ma continuiamo a peccare in fase realizzativa. Se credo ancora nel primo posto? Certo, altrimenti non farei questo lavoro. Serve una scintilla, stiamo attraversando un periodo particolare, ma ci sono tutte le carte in regola per rifarci. Dobbiamo lavorare, lavorare e lavorare ancora non c’è altra soluzione».

