Al Giraud arriva il Muravera. Per il Savoia, l’occasione di cancellare l’amaro per la sconfitta rimediata sette giorni fa al Francioni contro il Latina e mantenere – se non altro – inalterata la distanza dalla vetta. I pontini, impegnati oggi nell’anticipo di Sennori, si sono infatti imposti sul Latte Dolce nel segno di Pomepi, consolidando così il primato.

«A Latina – commenta mister Aronica – il Savoia non si è espresso ai soliti livelli. L’uno-due dei padroni di casa ci ha tagliato le gambe e l’espulsione di Orlando ha ulteriormente compromesso la gara. Abbiamo giocato contro una squadra forte ed esperta, che punta apertamente alla vittoria del campionato. Sicuramente ha inciso anche l’inattività di 43 giorni, non era facile ripartire con un big match così importante anche psicologicamente. In questa settimana abbiamo lavorato serenamente, analizzando gli errori commessi al Francioni e provando ad intervenire su quello che non ha funzionato. I ragazzi sono carichi e concentrati. Il Muravera è un avversario difficile e ben organizzato, una squadra fisica con giocatori esperti. Mi aspetto una gara complicata».

Contro i sardi mancherà il solo Orlando, squalificato.

